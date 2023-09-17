Wabtec намерена инвестировать около $1 млрд в транспортную отрасль Казахстана

Как отметили в Астане, это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов

АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Американская компания Wabtec планирует вложить порядка $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи в Нью-Йорке с руководителем фирмы Рафаэлем Сантаной.

"Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий. Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита лидера Казахстана в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между компанией "Казахстанские железные дороги" и Wabtec, которая является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики.

Токаев в ходе рабочего визита в Нью-Йорк на будущей неделе выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите Центральная Азия - США.