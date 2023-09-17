Mondi объявила о продаже своего последнего актива в России

АО "Монди Сыктывкарский ЛПК продадут ООО "Сезар инвест" за 80 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 17 сентября. /ТАСС/. Австрийская группа Mondi объявила о продаже своего последнего и ключевого актива в России - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". Предприятие будет продано ООО "Сезар инвест" за 80 млрд рублей до конца 2023 года, говорится в официальном сообщении группы.

"Компания Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в России, акционерного общества "Монди Сыктывкарский ЛПК" компании Sezar Invest LLC ("Сезар инвест") за денежное вознаграждение в размере 80 млрд рублей (около 775 млн евро по текущему обменному курсу)", - указано в сообщении.

Mondi подтвердила, что Федеральная антимонопольная служба РФ и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрили сделку на условиях, согласованных между Mondi и "Сезар инвест". Также Mondi подтвердила, что она была проинформирована об отсутствии каких-либо других невыполненных нормативных условий по сделке.

Сумма в 80 млрд рублей будет выплачена Mondi в рублях шестью ежемесячными платежами. Первые четыре части по 13,5 млрд рублей будут произведены с сентября по декабрь 2023 года. После выплаты первых четырех платежей продажа будет завершена, и право собственности на предприятие перейдет к "Сезар инвест", а Mondi завершит свой выход из России. Оставшаяся сумма в 26 млрд рублей будет выплачена двумя равными частями позднее. Предполагается, что чистая выручка от продажи будет распределена среди акционеров Mondi после получения всех частей вознаграждения.

В августе 2022 года сообщалось, что группа Mondi заключила соглашение о продаже АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей. Сделку намеревались завершить до конца 2022 года. Однако 5 июня этого года группа сообщила о прекращении сделки из-за "отсутствия прогресса в получении разрешений на ее завершение".

"Сезар инвест" - дочерние предприятие московской девелоперской компании Sezar Group. "Монди Сыктывкарский ЛПК" является одним из ведущих производителей немелованной тонкой бумаги и тарного картона в России. На производстве занято около 4,5 тыс. человек. Выручка предприятия за 2022 год составила 1 085 млн евро. На 30 июня 2023 года валовые активы предприятия составляли 1 107 млн евро, чистые активы - 856 млн евро, говорится в сообщении.