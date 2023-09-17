Посол РФ: Ким Чен Ын поставил конкретные задачи сотрудничества с Россией в гидроэнергетике

Александр Мацегора рассказал о разговоре с лидером КНДР в поезде во время одного из посещений в РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил конкретные задачи по развитию сотрудничества с Россией в сфере гидроэнергетики. Об этом заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью журналистке Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".

Дипломат рассказал о разговоре с Ким Чен Ыном в поезде во время одного из посещений в РФ. В ходе этой беседы, по его словам, собеседники "строили планы на будущее, причем очень предметно". "Товарищ Ким Чен Ын попросил подойти меня поближе, сказал, что есть вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в области гидроэнергетики, - указал Мацегора. - Некоторые вопросы конкретные передо мной поставил, попросил оказать содействие, когда я вернусь в Пхеньян и уже приступлю к исполнению своих обязанностей в качестве посла". "То есть очень все предметно, - подчеркнул дипломат. - Такие планы достаточно обширно строятся на будущее".

17 сентября глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ завершен. Он приехал в Россию 12 сентября по приглашению президента РФ Владимира Путина. На космодроме Восточный в среду у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.

Визит Ким Чен Ына носил статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреч.