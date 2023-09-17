Посол РФ заявил о готовности России помогать продовольствием КНДР

По словам Александра Мацегоры, Пхеньян заявляет, что может справляться своими силами

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия готова оказывать КНДР продовольственную помощь, но Пхеньян заявляет, что может справляться своими силами на фоне хорошего урожая. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мы предлагали [помощь], и в 2020 году мы им поставили 50 тыс. тонн пшеницы. Безвозмездно, в качестве гуманитарной помощи. Мы были бы готовы сделать это и сейчас. Но корейские товарищи, скажем так, они поступают по-честному, они говорят: "Спасибо большое, когда нам будет тяжело, мы к вам обратимся, сейчас у нас все окей". И, действительно, у них в этом году урожай очень-очень неплохой", - сказал дипломат.

17 сентября глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ завершен. Он приехал в Россию 12 сентября по приглашению президента РФ Владимира Путина. На космодроме Восточный в среду у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.