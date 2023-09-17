В Минске заявили, что Белоруссия закупит в России не более 500 тыс. тонн зерна

В кабмине республике ранее сообщали о намерении закупить за рубежом около 1 млн тонн зерна

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия закупит в РФ в общей сложности не более 500 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц.

"До 500 тыс. [тонн зерна] мы будем докупать в Российской Федерации. Еще раз повторяю - до 500 тыс. тонн. Когда обмолотим полный объем кукурузы, будем видеть - или 500, или 400, но свыше 500 тыс. мы покупать не будем", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

В конце августа министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош заявил, что страна планирует закупить за рубежом около 1 млн тонн зерна. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июля сообщил, что одобрил решение правительства о закупках зерна в России с целью компенсации небольшого недобора урожая в республике. При этом Лукашенко отмечал выгодную для Минска ситуацию на рынке зерна.

"В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь установлена цена в размере 12 500 российских рублей за одну тонну [зерна] без НДС здесь, на территории Республики Беларусь. <...> Цена в 427 [белорусских] рублей - это практически цена нашего внутреннего рынка зерна. То есть мы покупаем по себестоимости", - отметил Заяц.

Вице-премьер также сообщил, что в белорусских закромах еще есть 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы. "Если где-то понадобится какой стране мука - можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки", - сказал он.