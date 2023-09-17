Белоруссия планирует по итогам года увеличить валовый объем сельхозпродукции на 2-3%

По данным Белстата, по итогам 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в республике выросло в хозяйствах всех категорий на 3,6% в годовом исчислении

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия планирует по итогам текущего года увеличить валовый объем производства сельскохозяйственной продукции на 2-3%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц.

"Мы в целом планируем завершить текущий год с прибавкой в валовой продукции сельского хозяйства. По крайней мере, перешагнем уровень 2022 года. При том, что мы имеем недобор зерна, все-таки за счет картофеля и сахарной свеклы, рапса, которого намолотили более 100 тыс. тонн в текущем году. <...> Планируем превысить валовую продукцию 2022 года на 2-3% процента. Ставим перед собой такую задачу", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По данным Белстата, по итогам 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Белоруссии выросло в хозяйствах всех категорий на 3,6% в годовом исчислении. При этом в сельскохозяйственных организациях было произведено продукции на 2,9% больше, чем в предыдущем году. В частности, произведено 1,73 млн тонн мяса скота и птицы, 7,87 млн тонн молока, 3,47 млрд яиц. В 2022 году было намолочено 8,7 млн тонн зерна. Урожай рапса составил - 0,8 млн тонн, картофеля - 3,9 млн тонн, овощей - 2,9 млн тонн, сахарной свеклы - 4,2 млн тонн.