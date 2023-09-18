В Петербурге пройдет выставка "Нева-2023"

В ней примут участие около 700 представителей разных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Семнадцатая Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" с 18 по 21 сентября соберет в Санкт-Петербурге не только лучших отечественных специалистов, но и делегации из Турции, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Сингапура и других стран. Организаторы обещают как масштабную выставку, участие в которой примут около 700 представителей, так и насыщенную деловую программу с лекциями, конференциями, круглыми столами и даже спортивными состязаниями.

"В этом году интерес российских и международных экспонентов к "Неве" превзошел все ожидания, поэтому уже в процессе подготовки площадка выставки была расширена, добавлен четвертый павильон. В целом в выставке "Нева-2023" примут участие около 700 экспонентов, более 30 тыс. посетителей и делегатов. Мы ожидаем зарубежные делегации из стран СНГ, Китая, Турции, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Ирана, ЮАР, Сингапура, Индонезии и других государств", - приводит пресс-служба организаторов слова генерального директора компании "Нева-Интернэшнл" Александра Ульянова.

Он также отметил, что наиболее масштабно среди зарубежных гостей будут представлены Турция и Китай, которые в этом году на двоих занимают более 2 тысяч кв. метров конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Китайская сторона включила в состав своего национального павильона более 50 компаний, а турецкая - более 40 крупнейших верфей и производителей судового оборудования. Специально для организации переговоров с участием российских компаний в этом году впервые будет действовать новый сервис - Центр деловых контактов.

Тем не менее негласное звание "ключевого отраслевого мероприятия года" выставке приносят российские хедлайнеры площадки - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), госкорпорация "Росатом", судостроительный комплекс "Звезда", АО "Корпорация морского приборостроения", СК "АК Барс" и многие другие.

Арктика и Севморпуть

Одним из главных направлений "Невы-2023" станет арктическая повестка - более 60 компаний представят свои новейшие проекты и разработки для применения в условиях Арктики. Кроме того, эксперты в рамках пленарных сессий, круглых столов и конференций обсудят важнейшие вопросы по дальнейшему освоению региона, в частности реализацию плана развития Северного морского пути на период до 2035 года, а также обеспечение круглогодичной навигации на нем. Гостей также ожидает эксклюзивная выставка об истории дрейфующих станций - от знаменитого норвежского "Фрама" ХIX века до экспедиции "Северный полюс - 41", которая длится до сих пор. Посетители смогут в том числе узнать о ее промежуточных итогах. Также отдельное внимание будет уделено вопросам развития промыслового флота.

Впервые в рамках мероприятия пройдет спортивная программа, гвоздем которой станет Международный турнир по бильярдному спорту на Кубок "Щит и Меч плюс Чемпион" с участием чемпиона мира Никиты Володина. Молодежный день на "Неве-2023" пройдет уже во второй раз, но в этом году гораздо масштабней - для студентов проведут экскурсии, а также множество мероприятий, на которых молодые дарования смогут напрямую пообщаться с потенциальными работодателями. Помимо этого, будет работать научно-популярная площадка "Бухта инноваций", состоится слет юных моряков и соревнования по флажному семафору.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.