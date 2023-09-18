Эрдоган призвал Маска открыть завод Tesla в Турции

Турецкий лидер подчеркнул потенциальное развитие сотрудничества с компанией SpaceX в рамках космической программы страны

ТАСС, 18 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган провел встречу с предпринимателем и владельцем компании Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом сообщило управление по делам общественности при президенте Турции в социальной сети X (ранее Twitter).

"Наш президент господин Реджеп Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, в Турецком доме в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

В ходе встречи президент призвал предпринимателя открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Турецкий лидер подчеркнул потенциальное развитие сотрудничества страны с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции и пригласил Маска принять участие в технологической выставке, которая пройдет в конце сентября в турецком Измире.

Отмечается, что президент также рассказал Маску о концепции цифровизации Турции и национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Это не первая встреча турецкого лидера и предпринимателя. В конце прошлого года они провели встречу в Катаре во время финального матча чемпионата мира по футболу. Подробности разговора неизвестны.