17 сентября, 23:43

Эрдоган призвал Маска открыть завод Tesla в Турции

AP Photo/ Ali Unal
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/ Ali Unal

Турецкий лидер подчеркнул потенциальное развитие сотрудничества с компанией SpaceX в рамках космической программы страны

ТАСС, 18 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган провел встречу с предпринимателем и владельцем компании Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом сообщило управление по делам общественности при президенте Турции в социальной сети X (ранее Twitter).

"Наш президент господин Реджеп Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, в Турецком доме в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

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В ходе встречи президент призвал предпринимателя открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Турецкий лидер подчеркнул потенциальное развитие сотрудничества страны с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции и пригласил Маска принять участие в технологической выставке, которая пройдет в конце сентября в турецком Измире.

Отмечается, что президент также рассказал Маску о концепции цифровизации Турции и национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

Это не первая встреча турецкого лидера и предпринимателя. В конце прошлого года они провели встречу в Катаре во время финального матча чемпионата мира по футболу. Подробности разговора неизвестны. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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