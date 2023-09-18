"Известия": работающих россиян до 36 лет могут включить в "Дальневосточную ипотеку" под 2%

Одной из ключевых задач инициативы является привлечение и удержание молодых людей в регионе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ готов рассмотреть расширение программы льготного кредитования "Дальневосточная ипотека" и включить туда работающих россиян в возрасте до 36 лет. Ставка по ипотеке в этом случае составит 2%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо госкомпании в Госдуму, копия которого есть в распоряжении издания.

В письме генерального директора института развития ДОМ.РФ Виталия Мутко в адрес первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой отмечается, что оператор льготных программ госкомпании совместно с Министерством финансов РФ рассмотрят соответствующую инициативу депутатов от фракции "Единая Россия". Уточняется, что одна из главных целей программы - привлечение и удержание молодых россиян в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас такие кредиты выдаются молодым семьям или одиноким родителям до 36 лет.

"Необходимо расширять меры поддержки населения с предоставлением жилья. Особенно остро этот вопрос стоит в отдаленных регионах страны, где не очень хорошо обстоят дела с демографической ситуацией. Пока у людей не будет крыши над головой, не будут создаваться и семьи", - приводит газета слова Буцкой.

Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова отметила изданию, что инициатива позволит привлечь и удержать в регионе квалифицированные кадры. "Улучшение жилищных условий молодежи в подавляющем большинстве случаев сопряжено с необходимостью накопления средств для приобретения жилья. В том числе на первоначальный взнос по ипотеке. Но в силу возраста молодежи зачастую сложно накопить деньги, поэтому поддержка и в этом вопросе будет эффективна", - добавила Некрасова.

Ранее в ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил скорректировать параметры дальневосточной ипотеки - поднять верхнюю планку кредита до 9 млн рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м. Кроме того, глава государства предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.