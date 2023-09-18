"Известия": грузоперевозчики попросили кабмин ввести транспортный демпфер

Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин отметил, что для сдерживания цены на топливо внутри страны власти производят выплаты нефтяным компаниям согласно демпферному механизму

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" просит власти ввести транспортный демпфер - компенсацию перевозчикам за сдерживание роста стоимости доставки грузов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

По словам президента ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина, для сдерживания цены на топливо внутри страны власти производят выплаты нефтяным компаниям согласно демпферному механизму. "Ассоциация предлагает проработать и заключить демпферное соглашение с автогрузоперевозчиками по аналогии с топливными компаниями и таким образом компенсировать высокую стоимость перевозок", - пояснил он газете.

Отмечается, что из-за подорожания топлива стоимость перевозок увеличивается, что приводит к подорожанию товаров. Транспортный демпфер по типу нефтяного позволит компенсировать бизнесу издержки за счет выплат от государства.

"За последние 1,5 месяца цены на А3С поднялись в среднем на 4-5 рублей, что соответствует примерно 8%. <...> С увеличением стоимости на АЗС топливные компании убирают скидки для перевозчиков, таким образом нагрузка на перевозчиков увеличивается уже на 15-20%", - следует из текста письма.