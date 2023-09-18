Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца года

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин выразил мнение, что цены на ассортимент вырастут в пределах инфляции

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Магазины Tommy Hilfiger в России могут перезапустить до конца 2023 года, цены на ассортимент вырастут в пределах инфляции. Таким мнением поделился с ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Как сообщалось, компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, в середине августа вышла из российского бизнеса (ООО "Пивиэйч Сторс Рус"). Единственным владельцем организации стал Денис Щукин, который, по сообщениям СМИ, с 2018 года занимал должность директора розничной сети PVH в России. Юридическое лицо было переименовано в ООО "Ритэйл Экселенс".

"С учетом того, что часть магазинов работает инкогнито, без вывески (а часть закрыта - прим. ТАСС), то технически сделать ребрендинг и перезапустить сеть несложно, это может занять один-два месяца. Поэтому есть высокий шанс, что мы увидим обновленную сеть уже в этом году. Я бы ставил на "Авиапарк", где магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески", - сказал Люлин. По его мнению, с учетом того, что товары бренда включены в список параллельного импорта, основу ассортимента составит сама марка, а цены скорректируются не больше, чем на уровень инфляции.

Магазин в "Авиапарке" уже работает, остальные могут перезапустить до конца года в тестовом режиме, взяв товар из сезонного стока дистрибьютеров, уточнила ТАСС совладелец группы компаний CRE+Retail group Наталия Кермедчиева. Однако, по ее словам, для хорошего финансового результата нужен полноценный заказ коллекции с полным размерным рядом и глубиной ассортимента, что может произойти весной.

Также Кермедчиева отметила, что первые открытия, скорее всего, произойдут в крупных торговых центрах из первой пятерки, где бренд показывал наилучшие результаты. "В ассортименте может измениться то, что коллеги будут более консервативно подходить к закупке, смотреть пару сезонов, как изменится поведение покупателей. Но не думаю, что будет много перемен. Мебель и оборудование останутся прежними. Поэтому речь идет, скорее всего, просто о процессе закупки из стока и найме сотрудников", - добавила собеседница агентства.

PVH Corp. (до 2011 года - Phillips-Van Heusen Corporation) - одна из крупнейших компаний в сфере моды и lifestyle. Компания основана в 1881 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. PVH владеет модными брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Warner's, Olga, True & Co. Компания ведет деятельность в более 40 странах, ее выручка по итогам 2022 финансового года составила $9,024 млрд. PVH приняла решение приостановить работу на территории России в марте 2022 года.