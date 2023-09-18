Украина подаст иск против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления зернового эмбарго

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Киев в понедельник начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico.

"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. <...> На протяжении многих лет именно Европейская комиссия была посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", - подчеркнул Качка.

По словам замминистра экономики Украины, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. Он также охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций украинской аграрной продукции, в том числе мясо, как "политическое заявление" о блокировании торговли с постсоветской республикой и "игнорирование Брюсселя".

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах. На фоне отказа ЕК продлить данное эмбарго после 15 сентября, Будапешт, Братислава и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.