Марина Мясникова вступила в должность начальника Уральского ГУ Банка России

На этом посту она сменила Рустэма Марданова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-глава самарского отделения Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова вступила в должность начальника Уральского ГУ Центробанка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

"Руководителем Уральского главного управления Банка России с 18 сентября стала Марина Мясникова. Ранее, с октября 2018 года, она возглавляла отделение Самара Волго-Вятского главного управления Банка России", - говорится в сообщении.

Предыдущий руководитель Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов в мае был назначен начальником главного управления Центробанка РФ по Центральному федеральному округу.

Марина Мясникова работает в Банке России более 30 лет. Большую часть из них занимала руководящие должности в территориальном подразделении Центробанка в Самаре.