18 сентября, 06:11

Марина Мясникова вступила в должность начальника Уральского ГУ Банка России

На этом посту она сменила Рустэма Марданова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-глава самарского отделения Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова вступила в должность начальника Уральского ГУ Центробанка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

"Руководителем Уральского главного управления Банка России с 18 сентября стала Марина Мясникова. Ранее, с октября 2018 года, она возглавляла отделение Самара Волго-Вятского главного управления Банка России", - говорится в сообщении.

Предыдущий руководитель Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов в мае был назначен начальником главного управления Центробанка РФ по Центральному федеральному округу.

Марина Мясникова работает в Банке России более 30 лет. Большую часть из них занимала руководящие должности в территориальном подразделении Центробанка в Самаре. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация