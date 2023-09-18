"Лаборатория Касперского" открыла центр прозрачности в Саудовской Аравии

На церемонии открытия центра прозрачности присутствовал заместитель министра связи и информационных технологий Саудовской Аравии Хайсам бен Абдель Рахман аль-Охали

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Работающая в сфере кибербезопасности "Лаборатория Касперского" открыла новый офис в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, который включает первый на Ближнем Востоке и в Африке центр прозрачности. Об этом ближневосточное подразделение компании сообщило в воскресенье вечером в соцсети LinkedIn (запрещена в РФ).

"Сегодня мы отмечаем [открытие] нового офиса в Эр-Рияде, который стал 35-м офисом "Лаборатории Касперского", - говорится в сообщении. Отмечается, что офис включает первый на Ближнем Востоке и в Африке центр прозрачности, а также первую в регионе академию. В компании добавили, что на церемонии открытия центра прозрачности присутствовал заместитель министра связи и информационных технологий Саудовской Аравии Хайсам бен Абдель Рахман аль-Охали.

"В этом году мы отмечаем пятилетие нашей глобальной инициативы прозрачности. Как настоящие пионеры в развитии доверия к цифровым технологиям, мы рады отметить появление этой инициативы на Ближнем Востоке, который является свидетелем активной цифровой трансформации", - заявил основатель и генеральный директор компании Евгений Касперский, слова которого приводит новостной портал Zawya. Как рассказал Мохаммед Хашем, руководитель подразделения, отвечающего за деятельность "Лаборатории Касперского" в Саудовской Аравии и Бахрейне, компания открыла первый в регионе центр прозрачности в Эр-Рияде, потому что королевство переживает "цифровую трансформацию и находится на пути к тому, чтобы стать региональным технологическим центром", пишет газета Al Riyadh. Хашем отметил, что образовательная программа "Лаборатории Касперского" заработала в Саудовской Аравии в начале 2023 года. Ее участниками могут стать студенты как с начальным, так и с продвинутым уровнем подготовки в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

"Лаборатория Касперского" начала создавать сеть центров прозрачности в 2018 году, тогда был открыт первый центр в Цюрихе. В 2022 году компания открыла центры прозрачности в Сингапуре, США и Японии. Центр прозрачности предполагает, что заинтересованные правительственные организации смогут проверить исходный код продукции компании, а также получить доступ к базам данным вирусных сигнатур, обновлениям ПО, документации по безопасной разработке ПО и другим важным материалам.