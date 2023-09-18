В Кемеровской области возобновили работы на лаве в шахте "Распадская"

По сообщению пресс-службы производственного комплекса, все замечания устранены

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Работы на лаве в шахте "Распадская" в Кемеровской области, где ранее по решению суда приостановили выемку угля, возобновили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Распадская".

"Замечания устранены, все работы на лаве №4-6-37 возобновлены", - рассказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что по решению суда на 90 суток приостановили работы на выемку угля в лаве №4-6-37 в шахте "Распадская". По данным Ростехнадзора, компания не проводила мероприятия по снижению эндогенной пожароопасности, также отсутствовали средства пылеподавления.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.