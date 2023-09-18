"О’Кей" в I полугодии получил 3 млрд рублей убытка по МСФО против прибыли годом ранее

Показатель EBITDA группы снизился на 5,4% в годовом выражении

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский ретейлер "О’Кей" в первом полугодии 2023 года получил чистый убыток по МСФО в размере 2,977 млрд рублей против 576 млн рублей прибыли за аналогичный период прошедшего года, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA группы снизился на 5,4% в годовом выражении и составил 7,102 млрд рублей. Общая выручка увеличилась на 1,7% - до 99,478 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA в январе-июне составила 7,1% против 7,7% годом ранее. Валовая прибыль выросла на 1,6% - до 22,652 млрд рублей.

Ретейлер отметил, что снижение EBITDA и рентабельности по этому показателю связано главным образом с временным повышением коммерческих, общих и административных расходов в связи с открытием новых магазинов в сегменте дискаунтеров. "Группа ожидает, что к концу года, по мере выхода новых магазинов на плановые показатели, рентабельность по EBITDA нормализуется", - добавили в компании.

В свою очередь, чистый убыток образовался главным образом "вследствие признания неденежного убытка от курсовых разниц и роста финансовых расходов". Так, чистый убыток группы от курсовых разниц составил 881 млн рублей по сравнению с прибылью от курсовых разниц в размере 1,533 млрд рублей годом ранее.

Общий долг "О’Кей" на конец июня составил 48,442 млрд рублей, увеличившись на 9,1% в годовом выражении. Чистый долг вырос на 16,7% - до 42,521 млрд рублей. Общая суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA за последние 12 месяцев увеличилось до 4,08x с 3,68x по состоянию на 30 июня 2022 года.

О компании

Группа "О’Кей" открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2015 году ретейлер запустил свою сеть дискаунтеров. На конец июня 2023 года группа управляла 282 магазинами в России: 77 гипермаркетами "О’Кей" и 205 дискаунтерами "Да!".