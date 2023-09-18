VK завершил смену банка-депозитария

Новым депозитарием стал RCS Issuer Services

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Холдинг VK завершил процедуру смены банка-депозитария своей программы глобальных депозитарных расписок (ГДР). Новым депозитарием стал RCS Issuer Services, говорится в сообщении компании.

"Компания сообщает о завершении процедуры смены банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок компании. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с которым вступило в силу 18 сентября 2023 года", - сказано в сообщении.

Ранее банком-депозитарием VK являлся Citibank. Согласно сообщению, от держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.