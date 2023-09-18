Kyodo: в КНР снизился импорт морепродуктов из Японии на 67,6%

По данным агентства, в июле показатель упал на 28,5%

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Объем импорта морепродуктов, ввозимых из Японии в Китай, в августе снизился на 67,6% в сравнении с 2022 годом в связи с ситуацией вокруг сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Примечательно, что соответствующий показатель начал снижаться еще в июле до начала сброса воды с атомной станции. В этом месяце объем импорта сократился на 28,5%.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power (TEPCO) 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции, и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.