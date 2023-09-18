18 сентября, 08:09

Китай вложил в научно-исследовательские проекты свыше $418 млрд в 2022 году

По данным Государственного статистического управления КНР, эти расходы составили 2,54% от ВВП

ШАНХАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Общие вложения Китая в научно-исследовательскую деятельность в 2022 году составили 3 трлн юаней (около $418,2 млрд), что на 10,1% превысило показатель 2021 года. Такие данные опубликовало Государственное статистическое управление КНР.

Соответствующие расходы в 2022 году составили 2,54% от общего ВВП Китая. Показатель оказался на 0,11 п. п. больше, чем в 2021 году. За прошлый год 84% всех расходов на научно-исследовательскую деятельность было обеспечено за счет вложений со стороны предприятий - на 4,6 п. п. больше, чем в 2021 году.

Инвестиции в фундаментальные исследования за прошлый год составили 200 млрд юаней (около $28,1 млрд). Это 6,7% от общего объема вложений во все научно-исследовательские разработки.

В ведомстве указали, что расходы 12 административных единиц Китая на научно-исследовательские проекты в 2022 году превысили 100 млрд юаней (около $14 млрд), а у семи городов и провинций вложения были выше среднего уровня по стране. 

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