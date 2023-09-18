Посол Казахстана в РФ считает, что круизный туризм на Каспии имеет большой потенциал

Даурен Абаев связывает это с интересом к городам, находящимся на побережье

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Круизный туризм на Каспийском море имеет большой потенциал и будет интересен в том числе для казахстанских туристов для знакомства с культурой и историей разных стран. Такое мнение высказал журналистам на брифинге посол Казахстана в России Даурен Абаев, который посетил Астраханскую область в рамках рабочей поездки.

"Он будет пользоваться спросом [круизный туризм]. Это достаточно интересный проект, будет пользоваться интересом в силу того, что на Каспийском море находятся разные города, и они все уникальны - Баку, Актау, Дербент, Махачкала, Астрахань. Это разные города с разной культурой, с разными потенциалами, историей. Если [туркомпании] это все красиво упакуют, придумают историю, это будет пользоваться интересом", - сообщил Абаев.

Он уточнил, что в настоящий момент у Казахстана с Астраханской областью, помимо сферы туризма, имеется также большой потенциал сотрудничества в таких направлениях, как культурные и гуманитарные связи, кооперация в образовательной сфере и дальнейшее развитие внешнеторговых отношений.

"Есть рост [товарооборота Казахстана] именно по Астраханской области. В целом за 2022 год товарооборот между Казахстаном и Россией составил 26 млрд [долларов]. Это цифра, которая растет, и это нас очень радует", - сообщил Абаев.

Продажи путевок на круизный тур по Каспийскому морю с заходом в порты прикаспийских государств на четырехпалубном лайнере "Петр Великий", который достраивается на астраханских верфях, начнутся в 2024 году. Строительство судна ведется по заказу "Мостурфлота", старт его строительству на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года дал президент России Владимир Путин.

Республика Казахстан - один из основных зарубежных партнеров Астраханской области. Между правительством региона и акиматами Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей республики Казахстан в течение нескольких лет действуют соглашения о приграничном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. По данным областных властей, в регионе зарегистрировано свыше 30 предприятий с участием казахстанского капитала.