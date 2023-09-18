ФАС возбудила дело в отношении "Нижегородэлектротранса" по статье о доминирующем положении

В случае установления вины предприятию грозит штраф

ТАСС, 18 сентября. Дело по статье о злоупотреблении доминирующим положением возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в отношении "Нижегородэлектротранса". Ранее городская администрация уклонилась от исполнения предписания, передав в иную форму собственности подведомственное предприятие, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

"ФАС России возбудила антимонопольное дело [по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции] в отношении ГП НО "Нижегородэлектротранс". В случае установления вины предприятию грозит штраф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2022 года ФАС признала администрацию Нижнего Новгорода нарушившей антимонопольное законодательство. Городские власти установили экономически необоснованные тарифы на услугу по предоставлению доступа к инфраструктуре. Такие услуги оказывают муниципальные предприятия - МП "Инженерные сети" и МП "Нижегородэлектротранс". ФАС предписала установить экономически обоснованные тарифы на их услуги.

В итоге тарифы МП "Инженерные сети" снизили, однако горадминистрация, по данным ФАС, уклонилась от исполнения предписания в полном объеме. Второе муниципальное предприятие передали в ведение Нижегородской области со сменой наименования на ГП НО "Нижегородэлектротранс".

Сейчас организация продолжает применять прежний тариф, признанный ФАС необоснованным.