Госбезопасность Латвии не допустила турецкие компании к тендеру ж/д проекта Rail Baltica

По данным LSM, совместное предложение турецких компаний было на полмиллиарда евро дешевле победившей заявки консорциума французских, итальянских и польских подрядчиков

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Служба госбезопасности Латвии не допустила к тендеру по строительству международной магистрали Rail Baltica турецкие строительные компании IC Ictas и Dogus Insaat Ve Ticaret, одна из которых ранее сотрудничала с Росатомом и другими российскими корпорациями. Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

Как отмечает LSM, совместное предложение турецких компаний было на полмиллиарда евро дешевле победившей заявки консорциума французских, итальянских и польских подрядчиков. Официально причины недопуска подрядчиков из Турции не раскрываются. При этом сообщается, что IC Ictas ранее участвовала в строительстве мостов в Санкт-Петербурге, терминала аэропорта "Пулково", скоростной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в возведении АЭС "Аккую" в Турции по заказу Росатома.

Проект Rail Baltic предусматривает создание железнодорожной магистрали европейского стандарта между Таллином, Ригой, Каунасом (с ответвлением на Вильнюс), Варшавой и Берлином. Стоимость работ оценивается в €7 млрд, их планируют завершить в 2028 году. Еврокомиссия заявила, что готова профинансировать до 85% стоимости работ.