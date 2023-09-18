В Москве объем производства фармацевтической продукции вырос более чем на 50%

В городе действуют 95 площадок по производству медикаментов, на которых заняты более 15 тыс. человек

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московские производители с января по июль нарастили выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Фармацевтика - одна из тех отраслей столичной промышленности, в которой наука и инновации в кратчайшие сроки внедряются в технологические процессы, что в конечном счете позволяет уверенно наращивать производственные мощности. Сегодня в городе действуют 95 площадок по производству медикаментов, на которых заняты более 15 тыс. человек. За первые семь месяцев 2023 года объем выпуска лекарственных средств и медицинских материалов в городе увеличился на 50,6%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в Москве производят болеутоляющие, антибиотики, вакцины, иммунобиологические и противовирусные препараты, а также средства для профилактики и лечения болезней сердца и кровеносных сосудов, онкологических и эндокринных заболеваний, вегетативных расстройств и других болезней.

"Московские предприятия отрасли активно работают над тем, чтобы в полной мере удовлетворить растущий спрос на важнейшие виды лекарств. Так, за отчетный период в городе было изготовлено более 2 млн упаковок противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов и свыше 3,5 млн упаковок медикаментозных средств для лечения органов дыхательной системы - это в 2 и 1,6 раза соответственно превышает объемы производства с января по июль 2022 года", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.