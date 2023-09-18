"Почта России" запустила новый маршрут доставки международных отправлений из Монголии

Доставка будет осуществляться в Екатеринбург, сообщила пресс-служба почтового оператора

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Почта России" и почтовый оператор АО "Монгол Шуудан" открыли новый наземный маршрут по доставке международных отправлений из Монголии в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба "Почты России".

"Почта России" и почтовый оператор АО "Монгол Шуудан" открыли новый наземный маршрут по доставке международных отправлений из Монголии в Екатеринбург. Это поможет увеличить почтовый обмен между двумя странами, а также снизить стоимость расходов по доставке почты", - сказано в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что Екатеринбург входит в пятерку крупных логистических центров страны по объемам принятых международных почтовых отправлений. Так, сначала года через почтово-таможенный пункт в Екатеринбурге прошло более 2,9 тыс. тонн международных заказов из Китая, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.