F.A.С.С.T. займется блокировкой ресурсов, распространяющих вредоносное ПО в Рунете

Координационный центр доменов .ru/.рф и разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Координационный центр доменов .ru/.рф и российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания займется оперативной блокировкой интернет-ресурсов, ведущих управление бот-сетями и распространяющих вредоносные программы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, и Координационный центр доменов .ru/.рф подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подтверждает компетенции команды мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности F.A.C.C.T. по оперативной блокировке в Рунете ресурсов, откуда идет управление бот-сетями, распространение вредоносных программ или фишинга", - рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем в компании отметили, что фишинг в 2023 году остается одной из главных киберугроз в российском сегменте интернета. Так, за восемь месяцев 2023 года аналитики F.A.C.C.T. зафиксировали 9 814 фишинговых доменов в зонах .ru и .рф. "Чаще всего мошенники маскировали свои сайты под страницы маркетплейсов, банков и финансовых организаций, служб доставки для кражи данных банковских карт, аккаунтов в мессенджерах или других учетных данных", - добавили в пресс-службе.