Bloomberg рассказало о соперничестве ФРГ и Франции за статус промышленного центра Европы

По данным агентства, Берлин блокирует инициативу Парижа по получению преимущества при пересмотре правил рынка электроэнергии ЕС из-за опасений, что в результате компания Electricite de France сможет продавать ее по ценам ниже рыночной стоимости

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Разногласия Германии и Франции вокруг реформы рынка электроэнергии в Евросоюзе касаются того, где будет находиться промышленный центр Европы. Такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg.

Как заявил агентству генеральный секретарь европейской ассоциации энергетиков Eurelectric Кристиан Руби, для Германии проблема заключается в том, что "Франция в течение многих лет может получать более дешевую электроэнергию за счет атомной энергетики". По его оценкам, это ставит под угрозу "промышленную конкурентоспособность Берлина" по сравнению с Парижем. Обозреватели агентства обращают внимание на попытки Франции получить преимущество при пересмотре правил рынка электроэнергии ЕС, чтобы привлечь новые источники для финансирования и продления срока службы устаревших реакторов государственной компании Electricite de France (EDF). По их информации, Берлин блокирует эту инициативу из опасений, что в результате EDF сможет продавать электроэнергию по ценам ниже рыночной стоимости.

Авторы ссылаются на заявление министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека. Он опасается, что Франция за счет ставки на атомную энергетику, от которой Германия отказалась, получит преимущество в ценах на электроэнергию. По его словам, без доступа к недорогой отечественной электроэнергии Германия может "потерять промышленную базу", поскольку энергоемкие компании станут инвестировать в другие страны, пока ФРГ будет восстанавливать собственную систему энергоснабжения после коллапса из-за отказа от поставок недорогого российского газа. Обозреватели агентства считают, что повод для беспокойства действительно есть. В частности, поясняют обозреватели, Франция за последние два года привлекла почти на 50% больше прямых иностранных инвестиций, чем Германия, на фоне высоких цен на электроэнергию и отказа страны от угля.

Реформа европейского рынка электричества

Еврокомиссия предложила 14 марта реформу рынка электричества в ЕС. Ее главная цель - сократить скачки рыночных цен на энергию для частных потребителей и промышленности. Достичь этого предлагается за счет введения двух типов долгосрочных контрактов на поставки энергии с фиксированными ценами. Это так называемые соглашения о приобретении энергии, которые компании и частные потребители должны заключать с первичными поставщиками на длительные сроки по фиксированной цене, а также контракты на разницу цен, которые государства ЕС заключают с поставщиками возобновляемой энергии. В период низких цен ценовая разница по ним компенсируется поставщику за счет усредненной фиксированной цены, а в периоды их повышения государство удерживает избыточную прибыль в пользу потребителя.

Энергетический кризис, усугубившийся в связи с отказом от российского топлива, заставил Еврокомиссию начать в экстренном порядке подготовку структурной реформы европейского рынка электроэнергии. Он поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшалась, уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетической компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5 - 6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления.