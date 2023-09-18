Рост ВВП Грузии во II квартале составил 7,5%

За аналогичный период годом ранее он составлял 7,1%

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Рост реального ВВП Грузии во втором квартале 2023 года составил 7,5% против 7,1% за аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной службой статистики Грузии.

Объем ВВП с апреля по июнь составил 19,2 млрд лари (около $7,4 млрд), что на 7,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Индекс-дефлятор ВВП вырос на 2%.

Как отмечает ведомство, наибольший вклад в рост ВВП во втором квартале внесли такие сферы, как торговля и автомобильный сервис (рост 14,6% по сравнению с апрелем - июнем 2022 года), строительство (рост 22,7%), образование (рост 19,6%), информация и коммуникации (рост 20,2%).

Наибольшую долю в ВВП занимает торговля (15,5%), сектор недвижимости и связанная с ним деятельность (10,6%), обрабатывающая промышленность (8,9%), строительство (7,7%) сельское хозяйство (7,7%), госуправление (6,9%), транспорт (6%) и образование (5,3%).