Мишустин пригласил партнеров из Узбекистана на две российские выставки

Премьер-министр предложил представить совместные проекты Москвы и Ташкента

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил партнеров из Узбекистана на выставки "Иннопром" летом 2024 года в Екатеринбурге и "Россия" в ноябре в Москве.

"Рассчитываем на участие Узбекистана в российской выставке "Иннопром", которая пройдет летом 2024 традиционно в Екатеринбурге", - сказал глава кабинета министров РФ на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

"Приглашаю наших узбекских партнеров на международную выставку-форум "Россия", она совсем скоро откроется - в начале ноября - на ВДНХ в Москве, там будут продемонстрированы достижения нашей страны за последние годы, опыт развития регионов, реализации проектов, направленных на повышение качества жизни людей", - обратился Мишистин к премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову. Премьер-министр РФ предложил Узбекистану "в своем павильоне на ВДНХ представить совместные проекты в самых разных отраслях", чтобы приглашать посетителей выставки "посмотреть на завидную кооперацию" Москвы и Ташкента.

Мишустин напомнил, что весной в Ташкенте прошла международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", на которой было представлено около 60 экспозиций под единым брендом "Сделано в России", 17 российских регионов презентовали свой промышленный и инвестиционный потенциал. По мнению премьер-министра РФ, "такие площадки сегодня востребованы для обмена лучшими практиками и для заключения контрактов, для продвижения продукции, в целом для совершенствования промышленной политики".

Председатель российского правительства назвал одним из приоритетов двустороннего взаимодействия углубление межрегиональных связей. По его данным, более 80 регионов РФ поддерживают торгово-экономические отношения с партнерами в Узбекистане. "Необходимо вовлекать в такие партнерства новых участников, наполнять конкретными инициативами", - считает Мишустин.