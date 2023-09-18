18 сентября, 09:16,
обновлено 18 сентября, 09:26

ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Требования коснулись компаний МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, говорится в сообщении ведомства. Компании должны сделать это в течение месяца.

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"МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов", - отмечается в сообщении.

В августе 2023 года ФАС направила операторам "большой четверки" запросы с целью установить все обстоятельства и детали, при этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили, подчеркнули в службе. Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС направила МТС, "Мегафону", "Билайну" и Tele2 предупреждения о прекращении подобных действий. В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не ограничивать подобный функционал для абонентов.

В случае неисполнения предупреждений ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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