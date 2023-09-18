Подмосковье вышло на первое место среди регионов по количеству проектов импортозамещения

В разной стадии реализации находятся 200 проектов, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Количество проектов импортозамещения, реализуемых на территории Московской области, превысило 200, из них 135 предусматривают строительство новых производств. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Подмосковье находится на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения - из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе 18,9 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала Зиновьева.

Она рассказала, что в этом году запланировано реализовать 50 новых проектов. Инвестиции в них составят почти 50 млрд рублей. На предприятиях будет создано порядка 4,3 тыс. рабочих мест. Помимо этого, по словам зампреда, всего в Подмосковье уже реализованы также 50 инвестпроектов, из них 29 - в этом году.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области добавили, что инвесторы могут подобрать земельный участок под свой проект на инвестиционной карте региона.