18 сентября, 09:27,
обновлено 18 сентября, 09:54

Путин заявил о продолжении модернизации транспорта всех регионов на основе опыта Москвы

© ТАСС/ Ruptly

Столичную транспортную модернизацию президент России назвал "по-настоящему прорывной"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы уделяют особое внимание модернизации общественного транспорта, что по достоинству оценивают жители и гости столицы, заявил президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

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"Среди видимых достижений, их много, но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека, - это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы. Мы много об этом говорим, вы много уделяете этому внимания. Имею в виду прежде всего общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона, да и все, кто приезжает в Москву", - сказал Путин.

Власти продолжат модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов страны на основе опыта Москвы, заявил Путин.

"В том числе с опорой на опыт столицы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов России. Это и новые возможности для граждан, и стимулы для экономики, промышленности, для укрепления технологического суверенитета России", - сказал президент.

Путин также заметил, что ему известно о наличии больших планов по совершенствованию московского здравоохранения. "И хочу особо подчеркнуть, что у столицы здесь необходимые ресурсы имеются, чтобы действовать в интересах всей страны", - заверил он. По словам президента, Москва должна сохранить и упрочить свои лидерские позиции в образовании, помогать добиваться таких же результатов школьникам, студентам из других регионов, создавать условия для научного и инженерного поиска, для освоения направлений критически важных с точки зрения независимости страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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