ОСК на выставке "Нева-2023" впервые показала модель российского контейнеровоза

Его максимальная контейнеровместимость составит 531 TEU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые показала модель российского сухогруза-контейнеровоза на международной выставке "Нева-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Судно сможет перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные, пакетирование пиломатериалы, круглый лес. Максимальная контейнеровместимость составит 531 TEU.

Первый контейнеровоз корпорация планирует представить в 2024 году. Ранее в ОСК сообщали, что четыре универсальных сухогруза-контейнеровоза планируется поставить к 2025 году. Стоимость каждого судна, согласно распоряжению правительства РФ от 23 сентября 2022 года, составляет около 1,7 млрд рублей.

Первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза 00108 разработан нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" (входит в ОСК). Новые суда соответствуют классу "Волго-Дон макс". Они смогут эксплуатироваться в морских районах и на внутренних водных путях РФ с учетом ограничений по габаритам и осадке.