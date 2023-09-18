В Прикамье в 2026 году запустят производство минеральных удобрений

Объем инвестиций в проект составит $2,7 млрд

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Акрон" в 2026 году запустит в Пермском крае производство хлористого калия. Объем инвестиций в проект составит $2,7 млрд, сообщает пресс-служба правительства Прикамья по итогам встречи губернатора региона Дмитрия Махонина с руководством группы "Акрон".

"Это самый крупный проект в истории группы "Акрон" - общий объем инвестиций составит $2,7 млрд, из которых уже вложено $1,3 млрд. Полным ходом ведется строительство объектов рудника и поверхностного комплекса, планируем начать производство хлористого калия в 2026 году", - передает пресс-служба слова вице-президента компании Владимира Кантора.

Как отметил Кантор, проект группы "Акрон" реализуется с учетом потенциала промышленных предприятий региона, компания уже заключила контракты с предприятиями Пермского края на сумму 16,6 млрд рублей. Помимо этого, проект "Акрона" по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей предполагает приобретение и оснащение квартир для иногородних сотрудников предприятия, на эти цели направлено 173 млн рублей. Планируется расширение жилищного фонда для будущих сотрудников АО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК, входит в группу "Акрон"). Кроме того, в этом году компания приступила к строительству центра отдыха "Елочка", который уже в 2024 году начнет принимать на летние смены детей сотрудников "Верхнекамской калийной компании", а позднее - жителей и гостей Пермского края.

По словам Махонина, после запуска производства здесь смогут работать порядка 2 тыс. сотрудников. "Реализация СПИКа (специальный инвестиционный контракт - прим. ТАСС) позволит нарастить экспорт минеральных удобрений, поспособствовать развитию промкооперации крупнейшего производителя с местными предприятиями", - отметил глава региона.

Специальный инвестиционный контракт о создании промышленного производства "Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн тонн хлористого калия в год" был подписан АО "ВКК", Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Пермского края в 2019 году.

Группа компаний "Акрон" входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Компания имеет права на добычу свыше 850 млн тонн KCL извлекаемых ресурсов калия в России и Канаде. Также в состав группы входят два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.