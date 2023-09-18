СМИ: Чехия за год приняла 21 танкер с энергосырьем через СПГ-терминал в Нидерландах

Как отмечает агентство ЧТК, поставки в основном осуществлялись из США

ПРАГА, 18 сентября. /ТАСС/. Чехия за последний год приняла 21 танкер с сжиженным газом через СПГ-терминал в порту Эмсхавен в Нидерландах. Как сообщило информационное агентство CTK, этот газ на 27% обеспечил ее ежегодные нужды в данном виде энергетического сырья.

Около 2 млрд куб. м сжиженного газа поступило из Эмсхавена в республику за год. Поставки в основном осуществлялись из США. Из РФ, как отметило агентство, в Чехию через СПГ-терминал не поступил ни один куб. м газа, что соответствует поставленной страной цели отказаться от всех видов российского энергетического сырья.

СПГ-терминал в Эмсхавене начал действовать в сентябре прошлого года. Это был первый открытый после 24 февраля 2022 года СПГ-терминал для поставок в страны Евросоюза. Он способен принимать ежегодно 8 млрд куб. м газа, три из которых предназначаются для Чехии, согласно заключенным Прагой международным соглашениям.

Чехия арендовала до 2027 года часть мощностей СПГ-терминала в Эмсхавене. Республика, как ранее информировали СМИ, может складировать там 3 млрд куб. м сжиженного газа. Этот объем покрывает примерно треть ежегодных потребностей страны в этом виде топлива.