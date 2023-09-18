"Билайн" изучит позицию ФАС по отмене платы за раздачу интернет-трафика

Оператор сообщил, что пока соответствующих документов от Федеральной антимонопольной службы не поступало

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оператор сотовой связи "Билайн" изучит документы с позицией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Пока документов оператору не поступало. В Tele2 отказались от комментариев касательно требования службы.

"От ФАС никаких документов по теме пока не получили. Как поступят - будем изучать", - сказали в пресс-службе, отметив, что комментировать пока нечего.

ФАС обязала "большую четверку" операторов - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов компаний. ФАС направила операторам предупреждения о прекращении подобных действий. В течение месяца они должны отменить плату и не ограничивать подобный функционал для абонентов.