Госдолг Чувашии с начала года возрос на 2 млрд рублей

Рост произошел из-за привлечения бюджетных кредитов

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Чувашии с начала года увеличился более чем на 2 млрд рублей и достиг 12,7 млрд рублей. Рост произошел из-за привлечения бюджетных кредитов, сообщил на заседании в региональном правительстве первый вице-премьер республики, глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

"Государственный долг с начала года вырос на 2 млрд 80 млн рублей, составил 12,7 млрд рублей. Рост [произошел] только за счет привлечения бюджетных кредитов", - отметил Ноздряков.

По его словам, кредитные средства направлены на строительство и ремонт дорог, медицинских объектов.

"Мы привлекли два кредита в рамках опережающего финансирования: 1,118 млрд рублей на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, 115,5 млн рублей - на строительство и капитальный ремонт ФАПов по линии Министерства здравоохранения. И у нас получено два транша на общую сумму 776,1 млн рублей инфраструктурного бюджетного кредита", - пояснил министр.

По информации Минфина Чувашии, госдолг в размере 12,7 млрд рублей составляет 29,2% от объема налоговых и неналоговых доходов. На начало января государственный долг региона составлял 10,6 млрд рублей, или 24,2% от объема собственных доходов.

Ноздряков также сообщил, что в январе-августе доходы консолидированного бюджета республики превысили 70,2 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходная часть за указанный период увеличилась на 18,6% и достигла 62,4 млрд рублей. Профицит консолидированного бюджета составил 7,8 млрд рублей.