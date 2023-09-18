Минпромторг не получал обращений о проблемах с поставками БАС и комплектующих из Китая

В министерстве подчеркнули, что ситуация с ограничительными мерами КНР находится на контроле

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не получал обращений от производителей о проблемах с поставками беспилотников и комплектующих к ним из Китая на фоне введения КНР экспортных ограничений с 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве подчеркнули, что ситуация с ограничительными мерами КНР находится на контроле в Минпромторге РФ. Так, производители дронов были заранее предупреждены о необходимости наращивания запасов до введения экспортного контроля.

"На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали. При этом отметим, что ведомство обеспечивает максимальное содействие в рамках двусторонней работы, в том числе через поддержку Торгового представительства Российской Федерации в КНР", - рассказали в министерстве.

Как пишет газета "Коммерсантъ", ограничения Китая на экспорт беспилотников осложнили их поставки в Россию и вызвали нехватку некоторых комплектующих, например, тепловизоров. Издание отмечает, что для экспорта оборудования, китайский поставщик должен получить лицензию Минторга КНР и разрешение таможенной службы, предоставив в том числе информацию о конечном получателе.

С 1 сентября Китай ввел двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения. Как отметило Министерство коммерции КНР, мера связана с тем, что "в последние годы в связи с быстрым развитием технологий БПЛА и постоянным расширением сценариев их применения риск того, что некоторые гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, продолжает расти".