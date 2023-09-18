Polymetal снизил долю в проекте Ведуга до 49,99%

До этого она составляла 59,45%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Polymetal снизил долю в горнорудной компании (ГРК) "Амикан" (оператор месторождения "Ведуга") ниже контрольной - до 49,99%, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно обновленным данным ЕГРЮЛ, "Полиметаллу" (российская структура Polymetal) принадлежит 49,99% в ГРК "Амикан", 40,55% принадлежит компании "Шушары холдинг" (подконтрольна банку ВТБ), а 9,46% перешли компании "Парус Мск".

Ранее доля Polymetal в "Амикане" составляла 59,45%.

"Это часть сделки по реструктуризации пакета ВТБ в "Амикане", - сообщили ТАСС в ГРК "Амикан".

Минфин США 19 мая включил в санкционный список "АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal.

О месторождении

Ведуга - месторождение упорной руды, расположенное в районе Северо-Енисейского золотого пояса в Красноярском крае. Polymetal был намерен инвестировать в Ведугу 447 млн долларов в период с 2022 года по 2029 год. Начало производства на месторождении запланировано на второе полугодие 2027 года.

Рудные запасы месторождения (по состоянию на 1 февраля 2021 года) составляют 31,9 млн тонн руды со средним содержанием 3,9 г/т и общим объемом золота 4 млн унций. Добавочные минеральные ресурсы Ведуги - 8,7 млн тонн руды со средним содержанием 4,5 г/т и общим объемом золота 1,3 млн унций.