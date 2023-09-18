18 сентября, 10:02

Россия и Узбекистан подписали соглашения по хлопку и помощи в кадастровой оценке

Соглашение заключено между Минпромторгом РФ и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан договорились о поставках хлопковой пряжи. Соответствующее соглашение заключено между Минпромторгом РФ и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Также Росреестр и Министерство экономики и финансов Узбекистана подписали Соглашение об оказании безвозмездной технической помощи Узбекистану по созданию системы государственной кадастровой оценки в 2023-2024 годах.

Росатом и Министерство здравоохранения Узбекистана подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере ядерной медицины. Кроме того, подписан план мероприятий по ускорению совместной работы по полноценному функционированию ташкентского филиала Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.

Премьер-министры РФ и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов подписали совместное коммюнике по итогам нынешнего заседания совместной комиссии, которое стало четверным с 2019 года. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичУзбекистанРоссияАрипов, Абдулла Нигматович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация