Россия и Узбекистан подписали соглашения по хлопку и помощи в кадастровой оценке

Соглашение заключено между Минпромторгом РФ и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан договорились о поставках хлопковой пряжи. Соответствующее соглашение заключено между Минпромторгом РФ и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Также Росреестр и Министерство экономики и финансов Узбекистана подписали Соглашение об оказании безвозмездной технической помощи Узбекистану по созданию системы государственной кадастровой оценки в 2023-2024 годах.

Росатом и Министерство здравоохранения Узбекистана подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере ядерной медицины. Кроме того, подписан план мероприятий по ускорению совместной работы по полноценному функционированию ташкентского филиала Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.

Премьер-министры РФ и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов подписали совместное коммюнике по итогам нынешнего заседания совместной комиссии, которое стало четверным с 2019 года.