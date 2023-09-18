Мосбиржа возобновила торги акциями ОВК после дискретного аукциона

По данным на 12:58 мск, стоимость акций ОВК находилось на уровне 142,7 рубля за бумагу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московская биржа возобновила торги акциями научно-производственной корпорации "Объединенная вагонная компания" (ОВК) после дискретного аукциона, который проводился из-за роста котировок компании более чем на 20% в течение 10 минут. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Московской биржи на 12:11 мск, цена акций компании составляла 143,2 рубля за бумагу (+21,77%).

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов состоялось в 12:45 мск. По данным на 12:58 мск, стоимость акций ОВК находилось на уровне 142,7 рубля за бумагу (+21,34%).

ОВК - ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании - более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны.