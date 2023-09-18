Таможня Литвы выступила за общий для ЕС подход по конфискации авто с регистрацией в РФ

Гендиректор литовской таможни Дарюс Жвиронас также считает необходимым "подумать о втором решении - что делать с этими автомобилями"

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Литва ждет от Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российской регистрацией и выступает за общий подход к этому вопросу на уровне Евросоюза. Об этом сообщил портал национального радио LRT со ссылкой на заявление гендиректора литовской таможни Дарюса Жвиронаса.

"Основная цель пакета санкций - не допустить ввоза этих товаров в Европейский союз. Сейчас самое время подумать о втором решении - что делать с этими автомобилями. По поводу автомобилей существует молчание, как применяется толкование [антироссийского санкционного режима], применяется ли оно только вперед [во времени], применяется ли оно назад во времени, могут ли автомобили, въехавшие [в ЕС] до 8 августа, пребывать [на его территории] в течение определенного периода времени, или они должны быть изъяты сегодня. Все это требует разъяснения", - отметил Жвиронас.

По словам представителя литовской таможни, "речь идет о тысячах и десятках тысяч автомобилей" с российской регистрацией, находящихся на территории Евросоюза. По мнению Жвиронаса, в контексте конфискации российских автомобилей европейцам необходимо "решение если не на уровне Евросоюза, то на региональном уровне".

Прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию 13 сентября. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ по-прежнему разрешен. Впоследствии примеру этих страны последовали Финляндия и Польша. Ранее Литве, Латвии и Эстонии не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.