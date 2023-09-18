Премьер Румынии сообщил о готовности запретить ввоз украинских зерновых на 30 дней

Марчел Чолаку отметил, что такое решение может последовать в случае соответствующих запросов со стороны Киева

БУХАРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил о готовности ввести 30-дневный запрет на ввоз украинских зерновых в страну, если со стороны Украины появятся соответствующие запросы.

"До настоящего времени, с тех пор как Еврокомиссия приняла решение не продлевать запрет, ни один килограмм пшеницы или другой [культуры] не был импортирован в Румынию, - приводит его слова агентство Agerpres. - <...> Не было ни одного запроса на экспорт зерна с Украины в Румынию. <...> Премьер Украины обещал мне, что пришлет предложение о лицензировании, которое мы обсудим. Если появятся запросы на экспорт для Румынии, я определенно потребую, в первую очередь от министра сельского хозяйства, министра экономики, потому что мы говорим о торговле, издать совместный приказ, чтобы в течение 30 дней, пока положение вещей не прояснится, ограничения были продлены".

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с украинской территории. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран Центральной Европы хотели продлить эмбарго по крайней мере до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. Киев обязался представить к 18 сентября план действий по контролю за экспортом, в том числе систему экспортного лицензирования. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на поставки украинского зерна. Болгария воздержалась от такого шага, а Румыния отложила принятие решения о защите своих фермеров.