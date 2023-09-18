Мантуров: Россия и Узбекистан могут вернуться к оценке проекта по сборке Lada Vesta

В ответ на вопрос о возможности организовать сборку автомобиля глава Минпромторга ответил, что "все зависит от того, как будет наращиваться объем производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке".

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва и Ташкент в ближайшее время могут вернуться к оценке проекта об организации сборки автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане, сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам заседания совместной комиссии и уровне глав правительств двух стран.

"Думаю, что мы в ближайшее время вернемся к оценке этого проекта и будет принято решение", - сказал Мантуров.

На вопрос о возможности организовать сборку автомобиля вице-премьер ответил, что "все зависит от того, как будет наращиваться объем производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке". "У нас сегодня повышенный спрос", - указал он.

Говоря о возможности партнерства РФ с узбекскими производителями на автомобильных площадках в РФ, Мантуров подчеркнул, что "сегодня практически все площадки, где были изначально иностранные бренды, по всем площадкам решения были приняты". "Дополнительных запросов или предложений от узбекских коллег не поступало", - добавил зампред правительства.

Ранее глава "Автоваза" Максим Соколов заявил, что предприятие может организовать сборку автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Кроме того, он отмечал, что в дальнейшем компания намерена углубить степень локализации сборки автомобилей в Узбекистане.