Аэропорт Владивостока в дни ВЭФ принял на 12% больше пассажиров, чем в 2021 году

В среднем аэропорт обслуживал 9 650 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за период проведения форума превысил 463 тонн

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивосток за время VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) с 9 по 13 сентября - обслужил более 58 639 - на 12% больше чем во время VII ВЭФ. Об этом сообщает пресс-служба объекта.

"Международный аэропорт Владивосток подвел итоги работы в период подготовки и проведения VIII Восточного экономического форума. С 09 по 13 сентября аэропорт обслужил более 58 639 тыс. человек и 447 рейсов, включая регулярные рейсы и рейсы деловой авиации", - говорится в сообщении.

Годом ранее, в дни VII Восточного экономического форума аэропорт обслужил 51 175 человек, это почти в 1,4 раза больше, чем в дни форума в 2021 году. В среднем аэропорт обслуживал 8 529 пассажиров в сутки.

Программы обслуживания воздушных судов включали прием и отправление бортов. В среднем аэропорт обслуживал 9 650 пассажиров в сутки, а показатель обработанного багажа за период проведения форума превысил 463 тонн. Наиболее загруженным днем стала суббота, 9 сентября. В этот день аэропорт Владивосток обслужил 11 898 участников и гостей делового мероприятия.

Из 447 взлетно-посадочных операций, 232 борта были обслужены на прилет и 215 - на вылет. За эти дни воздушная гавань обслужила 102 рейса бизнес-авиации.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.