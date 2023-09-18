"Россети" направят 39,5 млрд рублей на строительство группы энергообъектов в Приамурье

Инвестпроект включает в себя строительство на Дальнем Востоке переключательного пункта 500 кВ "Агорта", подстанции 500 кВ "Даурия" и ЛЭП протяженностью более 280 км

ТАСС, 18 сентября. Группа "Россети" направит 39,5 млрд рублей на строительство группы энергообъектов в Приамурье для второго этапа расширения Восточного полигона РЖД, а также электроснабжения новых золоторудных и угольных предприятий. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Инвестпроект включает в себя строительство на Дальнем Востоке переключательного пункта 500 кВ "Агорта", подстанции 500 кВ "Даурия" и связывающей их ЛЭП протяженностью более 280 км.

Компания уже приступила к возведению в центре Амурской области переключательного пункта 500 кВ "Агорта" и заходов от двух действующих ЛЭП 500 кВ, которые обеспечивают энергетическую связь между Зейской ГЭС и главным центром питания региона - подстанцией 500 кВ "Амурская".

Позднее будет построена подстанция 500 кВ "Даурия" мощностью 501 МВА и линия электропередачи 500 кВ, которая соединит ее с "Агортой". От "Даурии" построят две линии электропередачи 220 кВ до действующей подстанции 220 кВ "Сковородино", которая участвует в электроснабжении газопровода "Сила Сибири", отметили в компании.

Проект позволит увеличить пропускную способность сетей в западном энергорайоне Амурской области, будут созданы условия для увеличения пропускной способности Восточного полигона РЖД, разработки золоторудного месторождения Таборное и угольного месторождения Сыллахское (ТОР "Южная Якутия"), уточняется в сообщении.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.