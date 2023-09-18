Корпорация "АК Барс" представила модель пассажирского судна на водороде

Его пассажировместимость составит 10 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "АК Барс" представила в ходе международной выставки "Нева-2023" модель прогулочно-экскурсионного судна с энергетической установкой на водородных топливных элементах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Судно будет предназначено для перевозки пассажиров и туристических групп по внутренним водным путям.

Пассажировместимость судна составит 10 человек.

Ранее генеральный директор корпорации Ренат Мистахов сообщал ТАСС, что корпорация планирует сдать первое пассажирское судно на водородном топливе до конца текущего года.