"Демо-день" международного акселератора Sber500 пройдет в Москве 22 сентября

Сильнейшие стартап-команды из разных стран представят свои решения в формате технологического шоу с расширенной реальностью

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Демонстрационный день акселератора для технологических стартапов Sber500 пройдет в Москве 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

"В Москве 22 сентября состоится "демо-день" международного акселератора Sber500, на котором 25 сильнейших стартап-команд представят свои решения в формате технологического шоу с расширенной реальностью", - говорится в сообщении.

В основу концепции мероприятия легла идея о возможности заинтересовать инвесторов за полторы-две минуты. С помощью технологий расширенной реальности для стартаперов будут созданы виртуальные локации, в которых смоделируют определенные условия для презентации продукта. В частности, участники мероприятия попробуют представить свою инновационную технологию в зоне отдыха аэропорта, такси и кафе.

В презентациях впервые будут участвовать реальные инвесторы, которые смогут сделать предложения о сотрудничестве технологическим предпринимателям сразу после их выступления.

Согласно данным пресс-службы, на участие в конкурсе претендовали 1 250 технологических стартапов из 36 стран. В основную программу мероприятия прошли 25 лучших команд России, Индии и Турции. Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что инновационные решения, которые компания черпает в акселераторе, применяются и в самом "Сбере", и в нескольких десятках крупнейших российских корпораций.

Программа акселератора Sber500, запущенная в 2018 году, направлена на развитие технологических предпринимателей. В частности, участники мероприятия обучаются под руководством индивидуальных менторов, имеющих опыт работы в международных компаниях, а также проходят интенсивный курс по маркетингу, продажам, масштабированию бизнеса, работе с командой и привлечению ресурсов.