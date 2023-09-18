Экс-замглавы Минцифры Пак займется в "Ростелекоме" развитием цифровых госплатформ

Отмечается, что в новой должности он в том числе будет управлять развитием инфраструктуры "Госуслуг"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший статс-секретарь - замминистра цифрового развития РФ Олег Пак назначен старшим вице-президентом "Ростелекома" по развитию государственных цифровых платформ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ ПАО "Ростелеком" назначен Олег Пак", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в новой должности он будет управлять развитием инфраструктуры "Госуслуг" и разработкой государственных информационных систем и цифровых сервисов на базе единой цифровой платформы "Гостех".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября освободил статс-секретаря - замминистра цифрового развития РФ Олега Пака от занимаемой должности по его просьбе.

На место Пака назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента РФ Алена Руденко.

Пак работал в Минцифры с 2012 года. Он отвечал за создание IТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, внедрение технологий электронной подписи, новых технологий и систем цифровой идентификации.