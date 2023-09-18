ЕК начала обсуждение с Украиной проблемных вопросов по ввозу зерна

Еврокомиссия также проводит анализ односторонних запретов некоторых стран Евросоюза на ввоз украинского зерна, отметила Мириам Гарсия Феррер

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия обсуждает в понедельник с властями Украины проблемные вопросы относительно ввоза украинского зерна на территорию ЕС. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе Мириам Гарсия Феррер.

"Следующая встреча координационной платформы проходит сегодня", - сказала она. По ее словам, ЕК обсуждает с Украиной план действий, который Киев должен принять для предотвращения скачков и непредвиденных ситуаций с ввозом зерна. "Сегодня Украина должна представить свои предложения", - добавила она.

Что касается решения нескольких стран ЕС ввести односторонний запрет на ввоз украинского зерна, то представитель ЕК сообщила, что Брюссель в настоящее время анализирует эти меры. "Мы не можем сейчас комментировать эти односторонние меры, мы анализируем эти меры в настоящее время", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что Еврокомиссия сейчас сосредоточена на том, чтобы новый план по ввозу украинского зерна функционировал без проблем. Она также сообщила, что не обсуждала с Украиной намерения Киева подать в суд на страны ЕС, вводящие односторонний запрет на ввоз украинского зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах. На фоне отказа ЕК продлить данное эмбарго после 15 сентября, Будапешт, Братислава и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.