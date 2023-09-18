Мантуров заявил о росте совместных предприятий России и Узбекистана

Вице-премьер - министр промышленности и торговли назвал промышленную кооперацию одним из приоритетов взаимодействия

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан наращивают создание совместных предприятий, продукция которых поставляется в третьи страны, сообщил журналистам вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Мантуров, являющийся сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Узбекистана, назвал промышленную кооперацию одним из приоритетов взаимодействия. "Это металлургия, автомобилестроение, фармацевтика, железнодорожное машиностроение, сельхозмаш, другие направления, которые сегодня актуальны для поставок в Узбекистан и создания совместных предприятий, которые производят - мы видим тенденция к расширению таких проектов - для поставки своей продукции в третьи страны", - подчеркнул вице-премьер.

На его взгляд, "одним из инструментов развития кооперационных отношений является создание индустриальных парков". "Два уже функционируют, мы рассчитываем еще на две площадки - в Самарканде и Бухаре", - подчеркнул Мантуров. По его мнению, технопарки "являются хорошим подспорьем, когда формируется готовая инфраструктура, на которую приходят инвесторы", оптимизируя сроки выхода на производственные показатели. Он обратил внимание на стабильный интерес инвесторов и бизнес-сообщества к развитию отношений двух стран.

"Мы видим позитивную динамику наших торгово-экономических отношений, товарооборот в последние три года увеличивался в среднем в год на 20%, мы видим сохраняющуюся положительную динамику и в этом году", - констатировал вице-премьер. Он считает, что сохранению этой тенденции способствует использование национальных валют. По его данным, при взаимной торговле более 50% платежей осуществляется в рублях, общий объем накопленных инвестиций со стороны российских инвесторов составил более 1 трлн рублей.

Вице-премьер обратил внимание на положительную динамику и в развитии культурно-гуманитарных связей двух стран.